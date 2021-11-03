    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове 4 ноября отключат воду из-за ремонтных работ (адреса)
03.11.2021  16:25   Евгений Клочко

В Харькове 4 ноября отключат воду из-за ремонтных работ (адреса)

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк),
  • ул. Полевая, 6(подъезд №1, стояк) до 20:00 4 ноября.

Киевский район: 

  • ул. Дружбы Народов, 271 (подъезд №3, стояк) до 20:00 4 ноября.

Шевченковский район:

  • ул. Бакулина, 9/13 (подъезд №3, стояк),
  • ул. Космическая, 23 (стояк) до 20:00 4 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Кибальчича, 27 (подъезд №4) до 18:00 4 ноября. 
  • пер. Баварский, 9 (подъезд №3, стояк),
  • пр. Любови Малой (Постышева), 53 до 20:00 4 ноября.

Московский район:

  • ул. Академика Павлова, 162-е (подъезд №2, стояк),
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (подъезд №5, стояк) до 17:00 4 ноября.

Напомним, 3 ноября в части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.11 ЖКХ Набирайте ведра: в Харькове 3 ноября отключат воду (адреса) 01.11 ЖКХ Набирайте тазики: в Харькове 2 ноября отключат воду (адреса) 01.11 ЖКХ Набирайте баклажки: в Харькове 1 ноября отключат воду (адреса)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 