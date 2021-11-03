В Харькове 4 ноября отключат воду из-за ремонтных работ (адреса)

В этот день

Гороскоп на 3 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Среда – маленькая пятница, и сегодняшний день хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 3 ноября Облачная погода будет в Харькове. Дождь с небольшими перерывами будет идти весь день.