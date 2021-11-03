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03.11.2021  15:50   

«Опора» оказалась перед имиджевыми рисками, поддержав Добкина и ОПЗЖ, — КИУ

День выборов мэра Харькова прошел без системных нарушений.

Выборы в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Михаила Камчатного, главы Комитета избирателей Украины в Харьковской области.
 
Данное заявление Камчатный сделал во время пресс-конференции, посвященной итогам голосования.
 
«День голосования прошел спокойно, без системных нарушений, которые бы повлияли на результат. На участках, традиционно, было какие-то случаи (например, попытки фотографирования), но они не носили системного характера. Никаких «каруселей» не было, как и системы контролируемого голосования», — заявил Камчатный. 
 
Он также сообщил, что на тех участках, где проводились пересчеты голосов по требованиям разных кандидатов, расхождения в итоге не были обнаружены. 
 
Камчатный назвал победу Игоря Терехова закономерной, поскольку ее предсказывали различные социологические исследования.
 
Глава КИУ Харьковщины также прокомментировал намерение сети «Опора» оспаривать результаты выборов в суде. Камчатный заявил, что эта тактика несет имиджевые риски для «Опоры», как для независимой организации. 
 
«Для меня непонятно, почему «ОПОРА» сейчас пошла в суд. В суд должны идти кандидаты. К нам в прошлом обращались кандидаты: вот, ваши наблюдатели зафиксировали нарушения, не хотите ли вы в суд пойти? Мы им говорили: мы в суд за вас не пойдем. Пожалуйста, вот фактаж, мы вам его предоставляем, идите в суд и боритесь. 
 
А идти туда самим — есть имиджевые риски. В первую очередь, для «Опоры». Они сейчас поддерживают Добкина, а Добкина поддерживает ОПЗЖ. Получается, «Опора» «вписалась» за Добкина и за ОПЗЖ. И, с точки зрения перспектив, им это смогут постоянно напоминать», — сказал Камчатный.
 
Напомним, победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Александрович Терехов, которому отдали голоса более 50% голосовавших.
 
Источник:   Харьковский пресс-клуб
 Тэги:  харьков, выборы
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