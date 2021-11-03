03.11.2021 15:40 Виталий Хиневич

В Харькове выявили 17-летнего хакера

Парень создал сайт, который при запуске со смартфона выглядел как приложение «Дія».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что юноша при условии платной подписки на интернет платформу предоставлял гражданам ссылку, перейдя по которой, они могли собственноручно создать необходимые им документы, доступные в приложении «Дія».

Данную деятельность парень организовал с целью получения денежных вознаграждений от клиентов. Услуги сервиса были платные.

Подписка стоила 200 гривен, генерация «фейкового» паспорта гражданина Украины обходилась также в 200 гривен, поддельный сертификат о вакцинации обходился в 300 гривен.

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Всего на сайте было авторизированно 20 тысяч пользователей.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства у парня были изъяты смартфоны, банковские карты и другие гаджеты.

По факту правонарушения было открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, в Харькове преступники похищали данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».