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31.05.2021  16:41   

Взламывали пароли и обворовывали людей: банду хакеров будут судить в Харькове

В Харькове преступники похищали данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на сайт Нацполиции, хакеры, с помощью спецоборудования и программ крали логины и пароли к системам интернет-банкинга, соцсетей, электронных ящиков. В их базе было 100 миллионов учетных записей пользователей со всего мира. 
 
Создал банду 27-летний харьковчанин, привлекший к деятельности четырех сверстников.
 
Украденные данные они формировали в базы и продавали другим злоумышленникам, выводившим деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.
 
Злоумышленники - под подозрением по статье о создании преступной организации, и др.
 
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.
 
Киберразбойникам светит до 12 лет за решеткой.
 
Напомним, что ранее мы сообщали о харьковских хакерах, обокравших зарубежные банки на  2,5 миллиарда, о краже на 12 миллионов,  о поимке группировки хакеров, о трех кибепресутпниках, взламывавших соцсети и электронную почту, о хакере и известной певице, об атаке провайдера десятками тысяч хакеров, об использовании хакерами коронавируса для кражи песональных данных.   
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  взлом, кража, харьков, воровство
 
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