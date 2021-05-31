31.05.2021 16:41
Взламывали пароли и обворовывали людей: банду хакеров будут судить в Харькове
В Харькове преступники похищали данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылясь на сайт Нацполиции, хакеры, с помощью спецоборудования и программ крали логины и пароли к системам интернет-банкинга, соцсетей, электронных ящиков. В их базе было 100 миллионов учетных записей пользователей со всего мира.
Создал банду 27-летний харьковчанин, привлекший к деятельности четырех сверстников.
Украденные данные они формировали в базы и продавали другим злоумышленникам, выводившим деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.
Злоумышленники - под подозрением по статье о создании преступной организации, и др.
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.
Киберразбойникам светит до 12 лет за решеткой.
Напомним, что ранее мы сообщали о харьковских хакерах, обокравших зарубежные банки
на 2,5 миллиарда, о краже на 12 миллионов
, о поимке группировки хакеров
, о трех кибепресутпниках, взламывавших соцсети
и электронную почту, о хакере и известной певице
, об атаке провайдера
десятками тысяч хакеров, об использовании хакерами коронавируса
для кражи песональных данных.