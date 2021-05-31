31.05.2021 16:41

Взламывали пароли и обворовывали людей: банду хакеров будут судить в Харькове

В Харькове преступники похищали данные пользователей по всему миру с помощью «вируса».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылясь на сайт Нацполиции, хакеры, с помощью спецоборудования и программ крали логины и пароли к системам интернет-банкинга, соцсетей, электронных ящиков. В их базе было 100 миллионов учетных записей пользователей со всего мира.

Создал банду 27-летний харьковчанин, привлекший к деятельности четырех сверстников.

Украденные данные они формировали в базы и продавали другим злоумышленникам, выводившим деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом.

Злоумышленники - под подозрением по статье о создании преступной организации, и др.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Киберразбойникам светит до 12 лет за решеткой.