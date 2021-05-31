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31.05.2021  15:46   

Футбол. Харьковчанки в десятый раз стали чемпионками Украины

Футболистки из Харькова вновь доказали, что они - сильнейшие в стране.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, в заключительном матче сезона - 2020/2021 харьковские футболистки разгромили клуб «Мариуполь» со счетом 8:0.
 
Дважды в ворота соперниц мячи забили Ольга Бойченко и Анна Воронина. Еще по одному разу отличились Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко, Кристине Алексанян и Биргуль Садикоглу.
 
По итогам сезона футболистки харьковского ЖФК «Жилстрой-1» набрали 55 очков, которые принесли им золотые медали чемпионата Украины, которые стали уже десятыми в истории клуба. По окончании матча харьковчанки получили кубок и золотые медали.
 
Второе место в этом сезоне женского чемпионата Украины по футболу с результатом 49 очков занял еще один харьковский клуб «Жилстрой-2». Бронзовыми призерами стали футболистки клуба «Восход» из села Старая Маячка Херсонской области.
 
Впереди всех поклонников женского футбола ожидает финал Кубка Украины, в котором за еще один национальный трофей поборются харьковские команды «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2». Матч состоится 5 июня в Киеве, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.
 
Напомним, что накануне свой последний матч под этим назвнием победно провел ФК «Металл».
Источник:   ХОГА
 Тэги:  футбол, чемпионы, харьков, спорт, победа, жилстрой
 
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