Главная Новости Харькова Спорт Сухая победа: «Металл» победил «Кривбасс» со счетом 3:0
29.05.2021  19:06   

Сухая победа: «Металл» победил «Кривбасс» со счетом 3:0

Футбольный матч 24-го тура Второй лиги закончился победой «Металла».


// РЕДПОСТ

Харьковская команда оправдала надежды болельщиков, которые перед началом матча устроили праздник в честь возрождения «Металлиста», сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Первый тайм закончился со счетом 1:0 и пользу желто-синих. Жо Оливейра нанес удар в падении через себя и открыл счет.

Во втором тайме на старте последней пятнадцатиминутки Антон Поступаленко из «Кривбасса» заработал пенальти и Руслан Фомин реализовал предоставившийся шанс. А на последней минуте матча Евгений Рязанцев довел счет до разгромного.

Напомним, из-за матча Харьковский метрополитен закрыл для обслуживания станции «Спортивная» и «Метростроителей».

Фотогалерея

Тэги:  металлист, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Общество В Харькове начался марш болельщиков «Металлиста» (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО)   29.05 Общество На центральной площади Харькова – фаер-шоу в честь возрождения «Металлиста» (ВИДЕО)   26.05 Спорт В субботу в центре Харькова пройдет марш и автопробег футбольных фанатов
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 