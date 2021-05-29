Футбольный матч 24-го тура Второй лиги закончился победой «Металла».
Харьковская команда оправдала надежды болельщиков, которые перед началом матча устроили праздник в честь возрождения «Металлиста», сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Первый тайм закончился со счетом 1:0 и пользу желто-синих. Жо Оливейра нанес удар в падении через себя и открыл счет.
Во втором тайме на старте последней пятнадцатиминутки Антон Поступаленко из «Кривбасса» заработал пенальти и Руслан Фомин реализовал предоставившийся шанс. А на последней минуте матча Евгений Рязанцев довел счет до разгромного.
Напомним, из-за матча Харьковский метрополитен закрыл для обслуживания станции «Спортивная» и «Метростроителей».
И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы.
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