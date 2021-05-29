29.05.2021 19:06

Сухая победа: «Металл» победил «Кривбасс» со счетом 3:0

Футбольный матч 24-го тура Второй лиги закончился победой «Металла».



// РЕДПОСТ

Харьковская команда оправдала надежды болельщиков, которые перед началом матча устроили праздник в честь возрождения «Металлиста», сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Первый тайм закончился со счетом 1:0 и пользу желто-синих. Жо Оливейра нанес удар в падении через себя и открыл счет.

Во втором тайме на старте последней пятнадцатиминутки Антон Поступаленко из «Кривбасса» заработал пенальти и Руслан Фомин реализовал предоставившийся шанс. А на последней минуте матча Евгений Рязанцев довел счет до разгромного.

Напомним, из-за матча Харьковский метрополитен закрыл для обслуживания станции «Спортивная» и «Метростроителей».