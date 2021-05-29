На время матча будут закрыты для обслуживания станции "Спортивная" и "Метростроителей".
О закрытии станций сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Харьковского метролитена в Фейсбуке.
Станции «Спортивная» и «Метростроителей» закрыты 29 мая с 18:00 для обслуживания пассажиров. Поезда проезжают указанные станции без остановок.
Закрытие станция вызвано требованием полиции в связи с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между ФК «Металл» и ФК «Кривбасс».
Перевозчик просит заранее планировать маршруты следования.
Напомним, в воскресенье, 30 мая, по площади Свободы временно ограничивается движение транспорта и запрещается парковка транспортных средств.
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И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы.
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