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29.05.2021  18:12   

Две станции метро в Харькове закрылись из-за футбола

На время матча будут закрыты для обслуживания станции "Спортивная" и "Метростроителей".


//Facebook

О закрытии станций сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Харьковского метролитена в Фейсбуке.

Станции «Спортивная» и «Метростроителей» закрыты 29 мая с 18:00 для обслуживания пассажиров. Поезда проезжают указанные станции без остановок.

Закрытие станция вызвано требованием полиции в связи с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между ФК «Металл» и ФК «Кривбасс».

Перевозчик просит заранее планировать маршруты следования.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, по площади Свободы временно ограничивается движение транспорта и запрещается парковка транспортных средств.
 

Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  движение, харьков
 
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