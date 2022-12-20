20.12.2022 14:01 Рита Парфенова

На Рогані утруднений проїзд: ремонтують дорогу

На півтора місяці обмежується рух транспорту вулицею Зубарєва у Харкові.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, рух транспорту по вул. Зубарєва, в районі будинку №57, заборонений до 31 січня 2023 року.



У Департаменті інфраструктури зпазначили, що заборона пов’язана з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційній мережі в районі будинку №57 по вул. Зубарєва.



Об’їзд закритої ділянки організовано через місцевий проїзд.



