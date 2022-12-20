    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники відновили роботу 99,5% ліфтів Харкова
20.12.2022  14:19   Дмитро Колонєй

Комунальники відновили роботу 99,5% ліфтів Харкова

Про це інформує КСП "Харківміськліфт".

Відновили роботу 99,5% ліфтів комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП "Харківміськліфт" за вихідні фахівцям підприємства надійшло понад 450 заявок з питань роботи внутрішньобудинкових електромереж.
  • з  них 251 заявку перенаправили РЕМ, оскільки відсутність світла була пов'язана з проведенням робіт на зовнішніх електромережах або спричинена віяловими/аварійними відключеннями.
  • електромонтери  підприємства виконали 128 заявок 
  • 43 - залишаються у роботі. 
 
Також було опрацьовано понад 500 заявок з питань роботи ліфтів, зокрема усунено 168 зупинок ліфтів з пасажирами всередині кабіни.
 
Завдяки щоденній роботі  комунальників у робочому стані знаходяться 6 565 ліфтів в житлових будинках міста, що складає 99,5% від загальної кількості ліфтів на обслуговуванні підприємства. 
 
Щодня після усунення неполадок та причин довготривалих простоїв електромеханіки запускають ліфти. Так,  упродовж минулого тижня було запущено 18 ліфтів.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, лифты, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.12 Суспільство Харківські тепловики отримали продуктові набори 17.12 ЖКГ У всіх районах Харкова відновлено водопостачання 14.12 ЖКГ Харківські комунальники за день прочистили більше двох сотень об'єктів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 