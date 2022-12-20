20.12.2022 14:19 Дмитро Колонєй
Комунальники відновили роботу 99,5% ліфтів Харкова
Про це інформує КСП "Харківміськліфт".
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КСП "Харківміськліфт" за вихідні фахівцям підприємства надійшло понад 450 заявок з питань роботи внутрішньобудинкових електромереж.
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з них 251 заявку перенаправили РЕМ, оскільки відсутність світла була пов'язана з проведенням робіт на зовнішніх електромережах або спричинена віяловими/аварійними відключеннями.
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електромонтери підприємства виконали 128 заявок
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43 - залишаються у роботі.
Також було опрацьовано понад 500 заявок з питань роботи ліфтів, зокрема усунено 168 зупинок ліфтів з пасажирами всередині кабіни.
Завдяки щоденній роботі комунальників у робочому стані знаходяться 6 565 ліфтів в житлових будинках міста, що складає 99,5% від загальної кількості ліфтів на обслуговуванні підприємства.
Щодня після усунення неполадок та причин довготривалих простоїв електромеханіки запускають ліфти. Так, упродовж минулого тижня було запущено 18 ліфтів.
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