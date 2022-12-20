20.12.2022 14:19 Дмитро Колонєй

Комунальники відновили роботу 99,5% ліфтів Харкова

Про це інформує КСП "Харківміськліфт".

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КСП "Харківміськліфт" за вихідні фахівцям підприємства надійшло понад 450 заявок з питань роботи внутрішньобудинкових електромереж.

з них 251 заявку перенаправили РЕМ, оскільки відсутність світла була пов'язана з проведенням робіт на зовнішніх електромережах або спричинена віяловими/аварійними відключеннями.

електромонтери підприємства виконали 128 заявок

43 - залишаються у роботі.

Також було опрацьовано понад 500 заявок з питань роботи ліфтів, зокрема усунено 168 зупинок ліфтів з пасажирами всередині кабіни.

Завдяки щоденній роботі комунальників у робочому стані знаходяться 6 565 ліфтів в житлових будинках міста, що складає 99,5% від загальної кількості ліфтів на обслуговуванні підприємства.

Щодня після усунення неполадок та причин довготривалих простоїв електромеханіки запускають ліфти. Так, упродовж минулого тижня було запущено 18 ліфтів.