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20.12.2022  14:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові проходять новорічні заходи для дітей: анонс подій

Для маленьких харків’ян підготували низку заходів, які проходять на ст. м. «Університет».

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що для дітей буде показана театралізована вистава «Біла чаклунка Ліденелла». Її можна буде подивитися щодня з 20 по 26 грудня та з 2 по 7 січня. Повідомляється, що для дітей буде показана театралізована вистава «Біла чаклунка Ліденелла». ЇЇ можна буде подивитися щодня з 20 по 26 грудня та з 2 по 7 січня. 
 
Крім того, для харків'ян підготували програми, присвячені святкуванню Різдва, які відбудуться 25 грудня та 6 січня. А 31 грудня усі охочі зможуть відвідати концерт з нагоди зустрічі Нового року. 
 
Також щодня до 7 січня, з 12:00 до 18:00, на ст. м. «Університет» працюватиме резиденція Святого Миколая. 
 
З повним планом святкових заходів можна ознайомиться на сайті.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, театр
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