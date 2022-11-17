17.11.2022 19:08 Рита Парфенова

18 листопада трамваї № 8, 27, 28 тимчасово змінять маршрут

Зміненим маршрутом трамваї №№ 8, 27, 28 будуть курсувати з 9:00 до 15:30 18 листопада.



city.kharkov.ua

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії по вулиці Молочній і площі Захисників України, на ділянці від вулиці Плеханівської до проспекту Героїв Харкова, та по проспекту Героїв Харкова, на ділянці від площі Захисників України до вулиці Академіка Павлова, передає РЕДПОСТ.



У цей час трамваї курсуватимуть так:



№8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;



у зворотному напрямку: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Польова – вул. Молодої Гвардії – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;



№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розвротне коло «Журавлівський гідропарк» ;



у зворотному напрямку: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;



№28: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розвротне коло «Журавлівський гідропарк»;



у зворотному напрямку: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 листопада, відкриється трамвайний маршрут №6 «Південний вокзал» - «602 м/р».