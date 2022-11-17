17.11.2022 18:46 Рита Парфенова

По яких населених пунктах Харківщини били окупанти, розповіли в Генштабі (відео)

Протягом доби 17 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів:

Амбарне,

Глибоке,

Дворічна,

Землянки,

Колодязне,

Красне,

Куп’янськ,

Стариця,

Стрілеча,

Фиголівка.

на Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілу з різнокаліберної артилерії зазнали населені пункти:

Берестове,

Кислівка,

Котлярівка,

Крохмальне,

Піщане,

Табаївка.

Протягом доби ворог завдав 5 авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



Російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині.



За уточненою інформацією, цієї доби Сили оборони на різних напрямках збили 2 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА “Шахед-136”.

Нагадаємо, вранці 17 листопада військові рф здійснили ракетний обстріл двох районів Харківської області, внаслідок яких постраждали вісім осіб.