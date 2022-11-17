17.11.2022 17:55 Рита Парфенова

У Харкові представників малого бізнесу звільнили від орендної плати за весну

Суб'єктів господарювання звільнили від сплати за договорами про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд.

Відповідне рішення було прийняте 17 листопада на сесії Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.



Мова йде про споруди торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території міста Харкова.



Рішенням передбачається звільнення суб'єктів господарювання від сплати в період з 1 березня по 31 травня 2022 року включно за договорами, укладеними з КП «Сучасне місто» Харківської міської ради.



Загалом пропонується звільнити від орендної плати 378 суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, Харківська міська рада на сесії 17 листопада схвалила проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.