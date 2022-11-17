У Харкові вокзал та Салтівку з’єднає трамвайний маршрут

У п’ятницю, 18 листопада, відкриється трамвайний маршрут №6 «Південний вокзал» - «602 м/р».
Маршрут запустять після закінчення робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по пр. Героїв Харкова, пл. Конституції, пл. Павлівській, передає РЕДПОСТ з посиланням на Департамент інфраструктури.
Трамвай №6 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602 м/р».
Нагадаємо, на околицях Харкова у низці районів почали курсувати нові автобусні маршрути.
Комментариев: 0
Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильні нічні опади протягом дня перейдуть в дощ зі снігом.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
влажность:
давление:
ветер: