17.11.2022 13:19 Рита Парфенова

У Харкові вокзал та Салтівку з’єднає трамвайний маршрут

У п’ятницю, 18 листопада, відкриється трамвайний маршрут №6 «Південний вокзал» - «602 м/р».



ХМР

Маршрут запустять після закінчення робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по пр. Героїв Харкова, пл. Конституції, пл. Павлівській, передає РЕДПОСТ з посиланням на Департамент інфраструктури.



Трамвай №6 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602 м/р».



Нагадаємо, на околицях Харкова у низці районів почали курсувати нові автобусні маршрути.