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17.11.2022  13:19   Рита Парфенова

У Харкові вокзал та Салтівку з’єднає трамвайний маршрут

У п’ятницю, 18 листопада, відкриється трамвайний маршрут №6 «Південний вокзал» - «602 м/р».


ХМР

Маршрут запустять після закінчення робіт з відновлення контактних та кабельних мереж по пр. Героїв Харкова, пл. Конституції, пл.  Павлівській, передає РЕДПОСТ з посиланням на Департамент інфраструктури.

Трамвай №6 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - пл. Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602 м/р».

Нагадаємо, на околицях Харкова у низці районів почали курсувати нові автобусні маршрути.

Источник:   ХМР
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
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