У Харкові відкривають нові автобусні маршрути

На околиці Харкова у низці районів будуть курсувати нові автобусні маршрути.
Про це повідомили у Департаменті інфраструктури, передає РЕДПОСТ.
У департаменті також повідомили, що інші маршрути посилюють кількістю та місткістю автобусів.
Так, введено великі автобуси та збільшено випуск на маршрутах №206е «Автостанція «Героїв Праці» - вул. Наталії Ужвій» та №212е «Автостанція «Героїв Праці» - вул. Світла».
Нагадаємо, у Харкові автобус №204е знову курсує за старим маршрутом.
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