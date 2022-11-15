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15.11.2022  10:43   Рита Парфенова

У Харкові відкривають нові автобусні маршрути

На околиці Харкова у низці районів будуть курсувати нові автобусні маршрути.


gortransport.kharkov.ua

Про це повідомили у Департаменті інфраструктури, передає РЕДПОСТ.

Почали курсувати такі рейси:

  • №21т: автостанція «Індустріальна» - пр. Героїв Харкова - Кільцева дорога - сел. Затишшя;
  • №123е: ст. м. «Проспект Гагаріна» - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - вул. Сидоренківська - вул. Валдайська - вул. Достоєвського - в-д Достоєвського - Основ'янське озеро;
  • №38е: ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - Салтівське шосе - вул. 7-мої Гвардійської армії - вул. Грищенка (сел. Кулиничі).

У департаменті також повідомили, що інші маршрути посилюють кількістю та місткістю автобусів.

Так, введено великі автобуси та збільшено випуск на маршрутах №206е «Автостанція «Героїв Праці» - вул. Наталії Ужвій» та №212е «Автостанція «Героїв Праці» - вул. Світла».

Нагадаємо, у Харкові автобус №204е знову курсує за старим маршрутом.

Источник:   ХТР
 Тэги:  транспорт, автобус, харьков
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