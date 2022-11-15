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15.11.2022  11:25   Рита Парфенова

Прикордонну громаду Харківщини обстріляли з території рф

14 листопада російські загарбники російські війська вчергове обстріляли прикордоння Харківської області.

вирва у Харкові після обстрілу

Під ворожим вогнем опинилася Золочівська громада Харківської області, що на межі з Сумщиною, повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

«З боку російського населеного пункту безімено загарбники обстріляли територію Золочівської громади з 82-мм мінометів. Нараховано біля десятка вибухів», – йдеться у повідомленні.
 
Нагадаємо, протягом минулої доби ворог продовжив тероризувати обстрілами мирне населення міст і сіл, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф. Під ворожі обстріли попали населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

 

 

Источник:   Східне регіональне управління Держприкордонслужби, передає
 Тэги:  обстрел, гпсу, агрессия россии, харьков
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