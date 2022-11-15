Прикордонну громаду Харківщини обстріляли з території рф

14 листопада російські загарбники російські війська вчергове обстріляли прикордоння Харківської області.
Під ворожим вогнем опинилася Золочівська громада Харківської області, що на межі з Сумщиною, повідомили у Східному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.
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Фінанси потребують серйозного підходу. І обережніше з витратами: сьогодні похід у магазин «за хлібом» може пробити значний пролом у гаманці.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
15 листопада відзначається Всесвітній день рециклінгу (або вторинної переробки), який має на меті привернути увагу до збереження чистої атмосфери.
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