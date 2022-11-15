Рівень радіації у Харкові на 15 листопада

В этот день

Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Фінанси потребують серйозного підходу. І обережніше з витратами: сьогодні похід у магазин «за хлібом» може пробити значний пролом у гаманці.

Прогноз погоди у Харкові на 15 листопада Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.