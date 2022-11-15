Харків’янин відповість за крадіжки з супермаркету

Чоловікові загрожує від від 5 до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
16 вересня правоохоронцям повідомили про крадіжки з супермаркету, розташованому в Основ'янському районі Харкова.
В ході досудового розслідування встановлено, що раніше судимий 25-річний чоловік заходив в супермаркет, ховав під куртку товар та виходив, не сплативши за нього. Протягом двох місяців харків'янин викрав з торговельного приміщення товар на суму близько 3 тисячі гривень.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже скерувано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, на Харківщині рецидивіст обікрав жінку, яка його найняла.
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