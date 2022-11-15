15.11.2022 12:26 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 15 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 14 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» – 60 легкових авто;

«Угринів» – 20 легкових авто;

«Рава-Руська» – 30 легкових авто;

«Краківець» – 50 легкових авто;

«Шегині» – 20 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» – 30 легкових авто.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.