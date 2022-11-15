15.11.2022 12:49 Рита Парфенова

Мешканця області, який розвозив гуманітарку від окупантів, звинувачують у колабораціонізмі

Зловмисник публічно схвалював дії президента російської федерації та заперечував здійснення збройної агресії проти України.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

43-річний місцевий мешканець неодноразово закликав жителів міста до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією.



Чоловік здійснював роздачу гуманітарної допомоги, яку надавали росіяни, та розвозив її по місту та селах окупованого Чугуївського району.



Під час роздачі продуктів харчування порушник всіляко закликав підтримувати окупаційну владу та співпрацювати з нею. Автомобіль, на якому здійснював свою діяльність громадянин, є власністю одного з підприємств в місті Вовчанськ.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.



14 листопада дізнавачем за погодженням начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, в Ізюмі слідчі закінчили слідство щодо колаборанта-«міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці-«ветеринару».