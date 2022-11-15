15.11.2022 13:09 Рита Парфенова

Села Харківщини обстрілюють снарядами з уражальними елементами

П'ятий день поспіль окупанти обстрілюють села Золочівської громади на Харківщині.

Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що 15 листопада російські загарбники продовжили обстріли сіл Івашки та Перовське.



"За сьогодні було вже 14 "прильотів". Пошкоджено енергомережі та водогін. Жертв немає. Пошкодження уточнюються", — сказав він.

За словами Коваленка, у російських снарядах є уражальні елементи.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог продовжив тероризувати обстрілами мирне населення міст і сіл, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф. Під ворожі обстріли попали населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.