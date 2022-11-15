Села Харківщини обстрілюють снарядами з уражальними елементами

П'ятий день поспіль окупанти обстрілюють села Золочівської громади на Харківщині.
Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
Він зазначив, що 15 листопада російські загарбники продовжили обстріли сіл Івашки та Перовське.
"За сьогодні було вже 14 "прильотів". Пошкоджено енергомережі та водогін. Жертв немає. Пошкодження уточнюються", — сказав він.
За словами Коваленка, у російських снарядах є уражальні елементи.
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Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
15 листопада відзначається Всесвітній день рециклінгу (або вторинної переробки), який має на меті привернути увагу до збереження чистої атмосфери.
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