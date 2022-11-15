15.11.2022 13:38 Рита Парфенова

На Харківщині стартував Тиждень безпеки дорожнього руху

У Харківській області з 14 по 20 листопада проводяться заходи для покращення безпеки дорожнього руху та зниження рівня аварійності на дорогах державного значення.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Харківській області, передає РЕДПОСТ.

Службою автомобільних доріг у Харківській області заплановано:

Відновлення дорожніх знаків та розмітки в межах дії залізничних переїздів;

Забезпечення безпеки дорожнього руху в місцях розташування шкільних закладів та на маршрутах пересування шкільних автобусів;

Ліквідація аварійної ямковості на вулично-дорожній мережі в межах населених пунктів;

Забезпечення дотримання комплексу заходів з безпеки дорожнього руху в місцях виконання дорожньо-будівельних робіт.

Довідково: Тиждень безпеки дорожнього руху ООН проводиться у рамках Другого Десятиліття дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху 2021-2030 рр., проголошеного Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН А/74/L.86 «Підвищення безпеки дорожнього руху в усьому світі», за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України та підтримки Міністерства інфраструктури України.

Нагадуємо, у Харькові патрульні дарували світловідбивні браслети, які легко розміщуються на верхньому одязі та роблять пішохода більш помітним для водіїв.