На Харківщині стартував Тиждень безпеки дорожнього руху

У Харківській області з 14 по 20 листопада проводяться заходи для покращення безпеки дорожнього руху та зниження рівня аварійності на дорогах державного значення.
Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Харківській області, передає РЕДПОСТ.
Службою автомобільних доріг у Харківській області заплановано:
Довідково: Тиждень безпеки дорожнього руху ООН проводиться у рамках Другого Десятиліття дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху 2021-2030 рр., проголошеного Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН А/74/L.86 «Підвищення безпеки дорожнього руху в усьому світі», за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України та підтримки Міністерства інфраструктури України.
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