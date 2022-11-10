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10.11.2022  16:50   Віталій Хінєвіч

Патрульні в Харкові дарували світловідбивні браслети

Правоохоронці провели профілактичні бесіди з громадянами.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що інспектори відділу зв’язків з громадськістю на вулицях Харкова провели профілактичні бесіди з громадянами про безпеку пішоходів в темну пору доби.
 
Також патрульні дарували  світловідбивні браслети, які легко розміщуються на верхньому одязі та роблять пішохода більш помітним для водіїв.
 
Харків
 
«З настанням темряви в наших містах нині слід бути обачнішими, ніж зазвичай. Друзі, користуйтeся флікeрами. Зробіть сeбe помітними на дорозі, подбайтe про власну бeзпeку та бeзпeку своїх рідних!»,- звернулися до громадян правоохоронці.
 
Нагадаємо, у Харкові підліток розпивав слабоалкогольні напої.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, пдд
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