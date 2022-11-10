10.11.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

Патрульні в Харкові дарували світловідбивні браслети

Правоохоронці провели профілактичні бесіди з громадянами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що інспектори відділу зв’язків з громадськістю на вулицях Харкова провели профілактичні бесіди з громадянами про безпеку пішоходів в темну пору доби.

Також патрульні дарували світловідбивні браслети, які легко розміщуються на верхньому одязі та роблять пішохода більш помітним для водіїв.

«З настанням темряви в наших містах нині слід бути обачнішими, ніж зазвичай. Друзі, користуйтeся флікeрами. Зробіть сeбe помітними на дорозі, подбайтe про власну бeзпeку та бeзпeку своїх рідних!»,- звернулися до громадян правоохоронці.