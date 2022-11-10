10.11.2022 16:50 Віталій Хінєвіч
Патрульні в Харкові дарували світловідбивні браслети
Правоохоронці провели профілактичні бесіди з громадянами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що інспектори відділу зв’язків з громадськістю на вулицях Харкова провели профілактичні бесіди з громадянами про безпеку пішоходів в темну пору доби.
Також патрульні дарували світловідбивні браслети, які легко розміщуються на верхньому одязі та роблять пішохода більш помітним для водіїв.
«З настанням темряви в наших містах нині слід бути обачнішими, ніж зазвичай. Друзі, користуйтeся флікeрами. Зробіть сeбe помітними на дорозі, подбайтe про власну бeзпeку та бeзпeку своїх рідних!»,- звернулися до громадян правоохоронці.
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