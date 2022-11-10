10.11.2022 16:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові підліток розпивав слабоалкогольні напої

Підліток вживав слабоалкогольний напій на дитячому майданчику.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 9 листопада правоохоронці під час профілактичних заходів виявили компанію юнаків, серед яких двоє вживали слабоалкогольні напої на дитячому майданчику.

Правоохоронці встановили, що 20-річний хлопець пригостив 13-річного підлітка слабоалкогольним напоєм. Щодо нього складений протокол за ст. 180 (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння тягне за собою накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) Кодексу України про адміністративне правопорушення.

На місце події були запрошені батьки неповнолітніх. З усіма учасниками проведені профілактичні бесіди.

Щодо батьків 13-річного хлопчика складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративне правопорушення.