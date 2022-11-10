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10.11.2022  16:25   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 11 листопада

Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями.

погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 11 листопада буде хмарно з проясненнями.
 
Вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. У південних, східних та більшості центральних областей вночі та вранці туман.
 
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
 
Температура вночі 3-8° тепла, у східних та південно-східних областях 0-5° тепла, вдень 7-12°.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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