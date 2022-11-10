10.11.2022 16:25 Віталій Хінєвіч
Погода в Україні 11 листопада
Синоптики прогнозують хмарність із проясненнями.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Повідомляється, що в Україні 11 листопада буде хмарно з проясненнями.
Вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Одеській та Черкаській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. У південних, східних та більшості центральних областей вночі та вранці туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, у східних та південно-східних областях 0-5° тепла, вдень 7-12°.
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