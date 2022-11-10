    
Главная Фото Дороги та транспорт На популярний у харків'ян маршрут вийшли автобуси з Чехії (фото)
10.11.2022  17:05   Віталій Хінєвіч

На популярний у харків'ян маршрут вийшли автобуси з Чехії (фото)

Два 18-метрові автобуси вже працюють на лінії.

Харків автобус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що автобуси з Чехії вийшли на маршрут №263, який сполучає вулицю Клочківську з 602 мікрорайоном.
 
За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, цей маршрут є популярним серед городян. Це пояснюється тим, що автобусний маршрут з'єднує практично всі частини міста. Вивчивши пасажиропотік, на нього пустили 18-метрові автобуси.
 
«Ми отримали від наших міст-партнерів два великі автобуси фірми «SOLARIS». Вони дуже зручні, комфортні, з м'якою ходою та місткістю 150 осіб, що дозволяє пустити їх на великі магістральні маршрути. Крім того, у нас є ще менші автобуси. Ми сертифікували ці автобуси, бо таких в Україні ніколи не було, і тепер вони виходять на маршрути», - повідомив Ігор Терехов.
 
Крім цього зазначається, що всього чеські партнери передали Харкову сім автобусів.
 
Нагадаємо, чеські трамваї вийшли на харківські маршрути.
 

Фотогалерея

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, автобус, игорь терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.11 Культура и Туризм В Харкові презентували проект «Захисний шар» (фото)   10.11 Дороги та транспорт У Харкові тролейбус №11 змінить маршрут 10.11 Армія Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 