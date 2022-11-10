10.11.2022 17:05 Віталій Хінєвіч

На популярний у харків'ян маршрут вийшли автобуси з Чехії (фото)

Два 18-метрові автобуси вже працюють на лінії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що автобуси з Чехії вийшли на маршрут №263, який сполучає вулицю Клочківську з 602 мікрорайоном.

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, цей маршрут є популярним серед городян. Це пояснюється тим, що автобусний маршрут з'єднує практично всі частини міста. Вивчивши пасажиропотік, на нього пустили 18-метрові автобуси.

«Ми отримали від наших міст-партнерів два великі автобуси фірми «SOLARIS». Вони дуже зручні, комфортні, з м'якою ходою та місткістю 150 осіб, що дозволяє пустити їх на великі магістральні маршрути. Крім того, у нас є ще менші автобуси. Ми сертифікували ці автобуси, бо таких в Україні ніколи не було, і тепер вони виходять на маршрути», - повідомив Ігор Терехов.

Крім цього зазначається, що всього чеські партнери передали Харкову сім автобусів.

Нагадаємо, чеські трамваї вийшли на харківські маршрути.

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