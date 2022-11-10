10.11.2022 17:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів

У різних районах міста проходять відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що в Немишлянському районі відновлюють конструктиви житлових будинків, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Зокрема, роботи тривають у будинках на Салтівському шосе. В одному з них фахівці демонтували аварійні стіни, відновили плити перекриття та укріпили стіни на 4-му та 5-му поверхах. За іншою адресою тривають роботи з укріплення перекриття на покрівлі будинку. Відновленням житлового фонду займаються спеціалісти АТ "Житлобуд-1".

У свою чергу в Індустріальному районі триває ремонт найпошкодженіших будинків. Працівники будівельних компаній відновлюють бетонні перекриття, сходові клітини та внутрішньобудинкові мережі опалення й водопостачання.

Також у зв'язку з частковою руйнацією та наявністю значних тріщин у стінах житлового будинку по вул. Полтавський Шлях у Холодногірському районі фахівці КП «Харківспецбуд» відновлюють цегляну кладку стін та посилюють їх металевими конструкціями.

Фахівці АТ «Житлобуд-1» та АТ «Житлобуд-2» продовжують ремонтні роботи в житлових будинках, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів по вул. Холодногірській та вул. Великій Панасівській.