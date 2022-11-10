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10.11.2022  17:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів

У різних районах міста проходять відновлювальні роботи.

Харків
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що в Немишлянському районі відновлюють конструктиви житлових будинків, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. 
 
Зокрема, роботи тривають у будинках на Салтівському шосе. В одному з них фахівці демонтували аварійні стіни, відновили плити перекриття та укріпили стіни на 4-му та 5-му поверхах. За іншою адресою тривають роботи  з укріплення  перекриття на покрівлі будинку. Відновленням житлового фонду займаються спеціалісти АТ "Житлобуд-1".
 
У свою чергу в Індустріальному районі триває ремонт найпошкодженіших будинків. Працівники будівельних компаній відновлюють бетонні перекриття, сходові клітини та внутрішньобудинкові мережі опалення й водопостачання.
 
Харків
 
Також у зв'язку з частковою руйнацією та наявністю значних тріщин у стінах житлового будинку по вул. Полтавський Шлях у Холодногірському районі фахівці КП «Харківспецбуд» відновлюють цегляну кладку стін та посилюють їх металевими конструкціями.
 
Харків
 
 Фахівці АТ «Житлобуд-1» та  АТ «Житлобуд-2» продовжують ремонтні роботи в житлових будинках, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів по вул. Холодногірській та вул. Великій Панасівській.
 
Нагадаємо, чеські трамваї вийшли на харківські маршрути.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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