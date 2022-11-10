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10.11.2022  15:20   Віталій Хінєвіч

Чеські трамваї вийшли на харківські маршрути (фото)

У Харкові на маршрути вийшли перші трамваї, котрі передала Чехія.


Чеські трамваї вийшли на харківські маршрути (фото)
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Чеські трамваї працюватимуть на маршруті №20. Як зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов, подарований транспорт виходитиме на лінії поступово.
 
«Ми щотижня випускатимемо на маршрути нові трамваї. Загалом у місті курсуватиме близько 20 трамваїв із Чехії. Говорити про повне покриття потреб, звісно, зарано. Але ми маємо ще свої трамваї - постраждалі від обстрілів, які ми реконструюємо, і вцілілі. Ми вибудували логістику громадського транспорту таким чином, щоб практично з будь-якої точки Харкова була можливість дістатися будь-якої іншої точки міста. Звичайно, нам ще потрібні трамваї, потрібна нова техніка, і ми над цим сьогодні працюємо», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Крім цього, Ігор Терехов нагадав, що через дії окупантів пошкодження отримали 140 трамваїв у Харкові, 36 з яких не підлягають відновленню.
 
Нагадаємо, приміські потяги з Харкова до Куп’янська курсують за оновленим графіком.
 

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Тэги:  харьков, игорь терехов, трамваи
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