10.11.2022 15:20 Віталій Хінєвіч

Чеські трамваї вийшли на харківські маршрути (фото)

У Харкові на маршрути вийшли перші трамваї, котрі передала Чехія.



Чеські трамваї вийшли на харківські маршрути (фото)



Про це повідомляє РЕДПОСТ

Чеські трамваї працюватимуть на маршруті №20. Як зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов, подарований транспорт виходитиме на лінії поступово.

«Ми щотижня випускатимемо на маршрути нові трамваї. Загалом у місті курсуватиме близько 20 трамваїв із Чехії. Говорити про повне покриття потреб, звісно, зарано. Але ми маємо ще свої трамваї - постраждалі від обстрілів, які ми реконструюємо, і вцілілі. Ми вибудували логістику громадського транспорту таким чином, щоб практично з будь-якої точки Харкова була можливість дістатися будь-якої іншої точки міста. Звичайно, нам ще потрібні трамваї, потрібна нова техніка, і ми над цим сьогодні працюємо», - підкреслив Ігор Терехов.

Крім цього, Ігор Терехов нагадав, що через дії окупантів пошкодження отримали 140 трамваїв у Харкові, 36 з яких не підлягають відновленню.

Нагадаємо, приміські потяги з Харкова до Куп’янська курсують за оновленим графіком.

Фотогалерея