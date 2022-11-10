10.11.2022 10:56 Рита Парфенова

Приміські потяги з Харкова до Куп’янська курсують за оновленим графіком

З 9 листопада з технічних причин змінений графік руху приміських поїздів до селища Осинове.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрзалізницю.

Рейковий автобус сполученням Харків – Осинове №№ 6605/6608 вирушає з Харкова о 06:15, прибуває до зупинного пункту Осинове о 10:23 (замість 09:50). З зупинного пункту Осинове вирушає о 17:05 ( замість 16:21) та прибуває до Харкова о 21:12.

Також рейковий автобус сполученням Занки–Осинове №№ 6606/6607 вирушає із зупинного пункту Осинове о 10:41 (замість 11:10), прибуває до станції Занки о 13:30. Із Занок вирушає о 13:55 і прибуває до зупинного пункту Осинове о 16:36.

Зі станції Осинове, як і раніше, діє підвіз маршрутним таксі.

Графік руху:

Куп`янськ-Вузловий - Заоскілля 9:40 - 10:00

Трест ПБ - Осинове 9:20 - 10:00

Осинове - Трест ПБ 10:00 - 10:30

Ківшарівка - Заоскілля 10:00 - 10:30



Перевізник звертає увагу, що безкоштовний проїзд дійсний лише для пасажирів рейкового автобусу



Нагадаємо, з 10 листопада почали курсувати приміські поїзди Харків – Ізюм.