Приміські потяги з Харкова до Куп’янська курсують за оновленим графіком

З 9 листопада з технічних причин змінений графік руху приміських поїздів до селища Осинове.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрзалізницю.
Рейковий автобус сполученням Харків – Осинове №№ 6605/6608 вирушає з Харкова о 06:15, прибуває до зупинного пункту Осинове о 10:23 (замість 09:50). З зупинного пункту Осинове вирушає о 17:05 ( замість 16:21) та прибуває до Харкова о 21:12.
Також рейковий автобус сполученням Занки–Осинове №№ 6606/6607 вирушає із зупинного пункту Осинове о 10:41 (замість 11:10), прибуває до станції Занки о 13:30. Із Занок вирушає о 13:55 і прибуває до зупинного пункту Осинове о 16:36.
Зі станції Осинове, як і раніше, діє підвіз маршрутним таксі.
Графік руху:
Куп`янськ-Вузловий - Заоскілля 9:40 - 10:00
Трест ПБ - Осинове 9:20 - 10:00
Осинове - Трест ПБ 10:00 - 10:30
Ківшарівка - Заоскілля 10:00 - 10:30
Перевізник звертає увагу, що безкоштовний проїзд дійсний лише для пасажирів рейкового автобусу
Нагадаємо, з 10 листопада почали курсувати приміські поїзди Харків – Ізюм.
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Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.
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