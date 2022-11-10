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10.11.2022  10:56   Рита Парфенова

Приміські потяги з Харкова до Куп’янська курсують за оновленим графіком

З 9 листопада з технічних причин змінений графік руху приміських поїздів до селища Осинове.

рейковий потяг Харків - Осинове

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрзалізницю.

Рейковий автобус сполученням Харків – Осинове №№ 6605/6608 вирушає з Харкова о 06:15, прибуває до зупинного пункту Осинове о 10:23 (замість 09:50). З зупинного пункту Осинове вирушає о 17:05 ( замість 16:21) та прибуває до Харкова о 21:12.

Також рейковий автобус сполученням Занки–Осинове №№ 6606/6607 вирушає із зупинного пункту Осинове о 10:41 (замість 11:10), прибуває до станції Занки о 13:30. Із Занок вирушає о 13:55 і прибуває до зупинного пункту Осинове о 16:36.

Зі станції Осинове, як і раніше, діє підвіз маршрутним таксі.
Графік руху:
Куп`янськ-Вузловий - Заоскілля  9:40 - 10:00
Трест ПБ - Осинове     9:20 - 10:00
Осинове - Трест ПБ     10:00 - 10:30
Ківшарівка - Заоскілля     10:00 - 10:30

Перевізник звертає увагу, що безкоштовний проїзд дійсний лише для пасажирів рейкового автобусу

Нагадаємо, з 10 листопада почали курсувати приміські поїзди Харків – Ізюм.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поезд, расписание, харьков, купянск
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