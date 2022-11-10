10.11.2022 10:23 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 52 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 881 особи. Одужало 305 973 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1675 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Ізюмському районі: за добу діагноз підтвердився у 15 осіб. 12 осіб захворіли в Харківському районі (із них 10 - мешканці міста Харкова). 11 осіб зареєстровано в Лозівському, 9 - у Куп’янському та 5 - у Богодухівському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 9 листопада.