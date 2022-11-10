10.11.2022 09:46 Рита Парфенова

У магазинах Харкова подешевшали крупи: які саме

У магазинах Харкова з кінця жовтня знизилися ціни на деякі товари бакалійної групи.





У Департаменті адміністративних послуг і споживчого ринку міськради проаналізували наявність, асортимент та ціни на бакалію у торговельних мережах міста: «Клас», «Рост», «Посад», «АТБ-маркет», «Восторг», «Сільпо», передає РЕДПОСТ.



У продажу наявні всі види круп – гречана, рисова, вівсяна, пшенична, манна та ін., а також різні види борошна, цукор, олія, сіль тощо. Вартість кожного виду цієї продукції різниться та залежить від торгової марки, виду пакування та обробки продукції. Крім того, на товари власних торгових марок супермаркетів ціни зазвичай нижчі.



Порівняно з цінами на початок жовтня, ціни на гречку знизилися у середньому на 6%, рис довгозернистий – на 2,8%, пшоно – на 4,4%, вівсянку – на 8,4%. Найбільше впала ціна на пшеничну крупу – на 25%. Зниження цін пояснюється появою на ринку в достатній кількості круп нового врожаю.



Станом на сьогодні, ціни на гречану крупу в середньому становлять 81 грн/кг, рисову – 60 грн/кг, пшоно – 23 грн/кг, вівсянку плющену – 46,5 грн/кг, пшеничну крупу – 19,1 грн/кг. Борошно пшеничне в/г коштує в середньому 18,7 грн за кг, цукор – 34,8 грн/кг, олія соняшникова рафінована – 77,2 грн/л.

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