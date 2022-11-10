Під Харковом горів магазин після ворожого обстрілу (фото)

В ніч на 10 листопада рятівники Куп’янська виїжджали на велику пожежу в магазині
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
О 23:22 внаслідок ракетного обстрілу, в Куп’янському районі сталася пожежа в магазині.
Горів дах на площі 500 кв.м. Постраждалих немає.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 19 чоловік особового складу.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів з пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп'янська.
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Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
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