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10.11.2022  09:28   Рита Парфенова

Під Харковом горів магазин після ворожого обстрілу (фото)

В ніч на 10 листопада рятівники Куп’янська виїжджали на велику пожежу в магазині

В Купянске после обстрела горела крыша магазина

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

О 23:22 внаслідок ракетного обстрілу, в Куп’янському районі сталася пожежа в магазині.

Горів дах на площі 500 кв.м. Постраждалих немає.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 19 чоловік особового складу.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів з пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп'янська.

В Купянске после обстрела горела крыша магазина

В Купянске после обстрела горела крыша магазина

В Купянске после обстрела горела крыша магазина

В Купянске после обстрела горела крыша магазина

В Купянске после обстрела горела крыша магазина

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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