10.11.2022 09:28 Рита Парфенова

Під Харковом горів магазин після ворожого обстрілу (фото)

В ніч на 10 листопада рятівники Куп’янська виїжджали на велику пожежу в магазині

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

О 23:22 внаслідок ракетного обстрілу, в Куп’янському районі сталася пожежа в магазині.



Горів дах на площі 500 кв.м. Постраждалих немає.



До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 19 чоловік особового складу.



Нагадаємо, внаслідок обстрілів з пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп'янська.