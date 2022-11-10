10.11.2022 08:41 Рита Парфенова

Обстріл Харківщини на ранок 10 листопада: про руйнування та пожежі розповіли в ХОВА

Минулої доби ворог обстрілював мирне населення міст і сіл Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф.



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Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Зокрема були обстріляні міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.



«У Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізований 36-річний мешканець Куп'янська», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 9 по 10 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.