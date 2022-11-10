З Харькова до Ізюму пустили електропотяги: графік руху

З 10 листопада починають курсувати приміські поїзди Харків – Ізюм
Вихід потягів під електротягою на маршрут став можливим після відновлення залізничної інфраструктури на дільниці Балаклія - Ізюм, передає РЕДПОСТ з посиланням на Укрзалізницю.
Так, приміський поїзд № 6403 вирушає зі станції Харків-Пасажирський о 07:00 та прибуває до Ізюму о 10:54.
Приміський поїзд № 6427 вирушає зі станціі Харків-Левада об 11:58 та прибуває до станції Ізюм о 16:37.
У зворотному напрямку поїзд № 6426 вирушає з Ізюму об 11:10 та прибуває на станцію Харків-Левада о 15:29.
Поїзд № 6404 вирушає з Ізюму о 16:53 та прибуває до станції Харків-Пасажирський о 20:48.
Нагадаємо, з 15 вересня між Харковом та Балаклією почав курсувати рейковий автобус, а з 10 жовтня рейкові автобуси запустилди на дільниці Балаклія - Ізюм.
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Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.
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