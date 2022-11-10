    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт З Харькова до Ізюму пустили електропотяги: графік руху
10.11.2022  08:55   Рита Парфенова

З Харькова до Ізюму пустили електропотяги: графік руху

З 10 листопада починають курсувати приміські поїзди Харків – Ізюм


Фото з відкритих джерел

Вихід потягів під електротягою  на маршрут став можливим після відновлення залізничної інфраструктури на дільниці Балаклія - Ізюм, передає РЕДПОСТ з посиланням на Укрзалізницю.

Так, приміський поїзд № 6403 вирушає зі станції Харків-Пасажирський о 07:00 та прибуває до Ізюму о 10:54.

Приміський поїзд № 6427 вирушає зі станціі Харків-Левада об 11:58 та прибуває до станції Ізюм о 16:37.

У зворотному напрямку поїзд № 6426 вирушає з Ізюму об 11:10 та прибуває на станцію Харків-Левада о 15:29.

Поїзд № 6404 вирушає з Ізюму о 16:53 та прибуває до станції Харків-Пасажирський о 20:48.

Нагадаємо, з 15 вересня між Харковом та Балаклією почав курсувати рейковий автобус, а з 10 жовтня рейкові автобуси запустилди на дільниці Балаклія - Ізюм.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, изюм, харків, электричка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.11 Дороги та транспорт Укрзалізниця випустила оновлення своєї програми 21.10 Суспільство Українські залізничники стали героями нового документального фільму (відео) 17.10 Дороги та транспорт Укрзалізниця звернулася до пасажирів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 