10.11.2022 08:55 Рита Парфенова

З Харькова до Ізюму пустили електропотяги: графік руху

З 10 листопада починають курсувати приміські поїзди Харків – Ізюм



Фото з відкритих джерел

Вихід потягів під електротягою на маршрут став можливим після відновлення залізничної інфраструктури на дільниці Балаклія - Ізюм, передає РЕДПОСТ з посиланням на Укрзалізницю.



Так, приміський поїзд № 6403 вирушає зі станції Харків-Пасажирський о 07:00 та прибуває до Ізюму о 10:54.



Приміський поїзд № 6427 вирушає зі станціі Харків-Левада об 11:58 та прибуває до станції Ізюм о 16:37.



У зворотному напрямку поїзд № 6426 вирушає з Ізюму об 11:10 та прибуває на станцію Харків-Левада о 15:29.



Поїзд № 6404 вирушає з Ізюму о 16:53 та прибуває до станції Харків-Пасажирський о 20:48.



Нагадаємо, з 15 вересня між Харковом та Балаклією почав курсувати рейковий автобус, а з 10 жовтня рейкові автобуси запустилди на дільниці Балаклія - Ізюм.