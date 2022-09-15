    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Із Харкова до Балаклеї відправився перший рейковий автобус (фото)
15.09.2022  09:28   Рита Парфенова

Із Харкова до Балаклеї відправився перший рейковий автобус (фото)

З 15 вересня між Харковом та Балаклією почав курсувати рейковий автобус.

Із Харкова до Балаклеї відправився перший рейковий автобус Із Харкова до Балаклеї відправився перший рейковий автобус

Про це повідомила «Укрзалізниця», передає РЕДПОСТ. Для відновлення сполучення залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж.

«Перший рейс на Балаклію — і одразу повний вагон пасажирів, які повертаються додому», – відзначили у перевізника.

Рейси з Харкова до Балаклеї та назад виконуватимуться двічі на день.

Поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушатиме щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 08:55. З Балаклії вирушатиме о 09:15 та прибуває до Харкова об 11:10.

Поїзд №6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40. З Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибувати до Харкова о 19:55.  

Робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.

На маршруті використовуватиметься зручний рейковий автобус.

Вартість проїзду з Харкова до Балаклії складає 29 грн. Квитки можна придбати в касах та у провідників під час подорожі.

Нагадаємо, для мешканців міста Харкова з 15 вересня запрацювали два автобусні маршрути - №№241е и  228е.

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  поезд, укрзалізниця, харьков, балаклея
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.08 Дороги та транспорт Запущено щоденний потяг до кордону з Румунією 19.07 Дороги та транспорт У пасажирських потягах з'явилося морозиво (фото) 10.07 Дороги та транспорт Поезд харьковского направления задерживается в дороге
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 