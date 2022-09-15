Із Харкова до Балаклеї відправився перший рейковий автобус (фото)

З 15 вересня між Харковом та Балаклією почав курсувати рейковий автобус.
Про це повідомила «Укрзалізниця», передає РЕДПОСТ. Для відновлення сполучення залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж.
«Перший рейс на Балаклію — і одразу повний вагон пасажирів, які повертаються додому», – відзначили у перевізника.
Рейси з Харкова до Балаклеї та назад виконуватимуться двічі на день.
Поїзд №6403/6402 Харків — Балаклія — Харків вирушатиме щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 08:55. З Балаклії вирушатиме о 09:15 та прибуває до Харкова об 11:10.
Поїзд №6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40. З Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибувати до Харкова о 19:55.
Робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.
На маршруті використовуватиметься зручний рейковий автобус.
Вартість проїзду з Харкова до Балаклії складає 29 грн. Квитки можна придбати в касах та у провідників під час подорожі.
Нагадаємо, для мешканців міста Харкова з 15 вересня запрацювали два автобусні маршрути - №№241е и 228е.
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