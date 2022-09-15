15.09.2022 09:08 Рита Парфенова

Російська ракета прилетіла в лісосмугу Харкова

Близько опівночі 14 вересня окупанти вдарили ракетою по місту Харкову.



t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 11 вересня, передає РЕДПОСТ.

«Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по м. Харків. Близько опівночі зафіксовано влучання російської ракети в лісосмугу в Київському районі. Попередньо – без втрат», – розповів Синєгубов.



За його словами, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківської області вздовж лінії зіткнення. Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено 5 будинків. На щастя, ніхто не постраждав.



За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі підірвався на міні та отримав поранення 54-річний чоловік. Це ще раз свідчить про те, що повертатися на деокуповані території до повного їх розмінування може бути дуже небезпечно.

Нагадаємо, 13 вересня під час виконання службових обов'язків загинув Стрілець Олександр Михайлович - майстер служби ліній Куп’янського високовольтного РЕМ. Він підірвався на розтяжці, яку залишили окупанти.