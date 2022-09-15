Окупанти обстрілюють Харків та населені пункти області (відео)

Противник продовжує наносити удари по помешканнях мирних громадян та об’єктах цивільної інфраструктури.
За минулу добу на Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів та артилерії інфраструктуру в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп’янськ;
Від авіаційних, ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів України, зокрема, Харковав, Вовчанська та Лозової.
Нагадаємо, близько опівночі 14 вересня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову.
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День сприяє спілкуванню, знайомствам, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від радикальних кроків краще утриматися.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
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