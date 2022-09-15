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15.09.2022  08:39   Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють Харків та населені пункти області (відео)

Противник продовжує наносити удари по помешканнях мирних громадян та об’єктах цивільної інфраструктури.


 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу на Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів та артилерії інфраструктуру в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп’янськ;

Від авіаційних, ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів України, зокрема, Харковав, Вовчанська та Лозової.

Нагадаємо, близько опівночі 14 вересня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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