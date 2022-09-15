Харків на ранок 15 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 13 по 14 вересня сталося дев’ять пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 вересня.
Загалом за добу з 14 по 15 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж.
3 – на аварійно-рятувальні роботи,
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,
3 – інші виїзди.
Близько 19:55 в Богодухівському районі Краснокутської громади на відкритій території горіло сміття на площі 100 м.кв. О 22:00 рятувальники ліквідували вогонь. Причина - людський фактор.
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 344 ворожих вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, близько опівночі 14 вересня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову.
Комментариев: 0
День сприяє спілкуванню, знайомствам, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від радикальних кроків краще утриматися.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
влажность:
давление:
ветер: