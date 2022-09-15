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15.09.2022  08:23   Рита Парфенова

Харків на ранок 15 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 13 по 14 вересня сталося дев’ять пожеж.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 вересня.

Загалом за добу з 14 по 15 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж.
3 – на аварійно-рятувальні роботи,
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам,
3 – інші виїзди.

Близько 19:55 в Богодухівському районі Краснокутської громади на відкритій території горіло сміття на площі 100 м.кв. О 22:00 рятувальники ліквідували вогонь. Причина - людський фактор.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 344 ворожих вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, близько опівночі 14 вересня ворог завдав ракетного удару по місту Харкову.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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