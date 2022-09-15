Куди вночі у Харкові прилетіла ворожа ракета, розповів Ігор Терехов

Внаслідок обстрілу в ніч з 14 на 15 вересня пошкоджень зазнав один із районів Харкова.
Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За його словами, близько опівночі 14 серпня обстрілу зазнав Києвський район Харкова.
«Ночью около полуночи ракетный обстрел Киевского района. Предварительно без жертв, пострадавших и разрушений», – повідомив мер міста.
Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 13 по 14 вересня сталося дев’ять пожеж.
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День сприяє спілкуванню, знайомствам, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від радикальних кроків краще утриматися.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
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