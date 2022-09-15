15.09.2022 08:13 Рита Парфенова

Куди вночі у Харкові прилетіла ворожа ракета, розповів Ігор Терехов

Внаслідок обстрілу в ніч з 14 на 15 вересня пошкоджень зазнав один із районів Харкова.



РЕДПОСТ

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, близько опівночі 14 серпня обстрілу зазнав Києвський район Харкова.

«Ночью около полуночи ракетный обстрел Киевского района. Предварительно без жертв, пострадавших и разрушений», – повідомив мер міста.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 13 по 14 вересня сталося дев’ять пожеж.