15.09.2022 07:30 Рита Парфенова

15 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.





Цього дня відбулося освячення будівлі Технологічного інституту та молебня перед відкриттям занять. Заснований академіком В. Л. Кирпичовим за «менделєєвською» програмою російських технологічних інститутів, він став другим за часом відкриття технологічним інститутом на території України після Львівської технічної академії (1844). Так народився ХПІ.



Директором інституту було призначено відомого вченого Віктора Кирпичева.



В інститут було прийнято 125 осіб: 85 – на механічне та 40 – на хімічне відділення. Плата навчання складала 50 рублів на рік.

Зараз Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» є одним із найбільших вишів країни.



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Починаючи з 2008 року, 15 вересня щорічно відзначають Міжнародний день демократії.



Свято проголошено Генеральною Асамблеєю ООН 13 грудня 2007 року у резолюції, присвяченій підтримці зусиль урядів щодо розвитку та зміцнення демократій.



Слово «демократія» походить від двох давньогрецьких слів, що позначають «народ» та «влада», і традиційно перекладається як «влада народу». Під цим терміном мається на увазі політичний режим, в основі якого лежить метод колективного прийняття рішень з рівним впливом учасників на результат процесу або його суттєві стадії.

Також цього дня

1789 – народився Джеймс Фенімор Купер, американський письменник, найкращий літературний друг індіанців. («Останній з могікан», «Звіробій», «Слідопит»).



1828 – народився Олександр Бутлеров, засновник органічної хімії, творець теорії хімічної будови.



1830 – відкрився регулярний залізничний рух між англійськими містами Ліверпуль та Манчестер. З цього дня у Великій Британії, а потім і в усьому світі починається бурхлива епоха розвитку мережі залізниць. Під час церемонії відкриття член парламенту Вільям Хаскінсон стає першою людиною, задавленою поїздом.



1874 - у Берні (Швейцарія) відкрився міжнародний поштовий конгрес, на якому зібралися представники 22 країн з метою вироблення правил, що регулюють обмін поштою між державами. У жовтні ними було підписано договір про створення Світової поштової спілки.



1890 – народилася Агата Крісті (Агата Мері Кларисса Міллер) англійська письменниця, королева детектива. Створила образи Еркюля Пуаро та міс Джейн Марпл.



1916 – перше застосування танків у бою. Машини-цистерни були використані англійцями у битві на річці Сомма. Було задіяно 32 з 49 бойових машин, а їх застосування через низькі бойові якості надало лише психологічний вплив.



1928 – досліджуючи один із видів пліснявого гриба, англійський мікробіолог Александер Флемінг виділив антибактеріальну речовину, яку назвав пеніциліном.



1946 – народився Олівер Стоун, американський режисер, сценарист і продюсер, володар трьох «Оскарів» («Народжений четвертого липня», «Взвод», «Опівнічний експрес», «Дж.Ф.К.», «Природжені вбивці»).



1946 - народився Томмі Лі Джонс, американський актор, володар "Оскара" ("Людив чорному", "Втікач", "Дж.Ф.К.", "Захоплення", "Природжені вбивці", "Старим тут не місце", " Перший месник").



1955 – народився Володимир Пилат, український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю та верховний учитель бойового гопака.



1956 - на траси Аерофлоту вийшов перший у світі реактивний пасажирський лайнер "Ту-104".



1971 – дванадцять канадців із міста Ванкувера створюють екологічну організацію «Грінпіс» (Greenpeace). Вони прямують до острова Амчитка на Алясці, щоб висловити свій протест проти проведення американцями ядерних випробувань на острові.



1977 – народився Том Харді, американський актор («Божевільний Макс: Дорога люті», «Початок», «Грозовий перевал», «Темний лицар: Відродження легенди»).



1991 – у Києві на Софійській площі відбулося Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту Державної незалежності України.



1993 – в Естонії прийнято закон про освіту, який визначив закриття всіх не-естономовних вишів.



1994 - Україна приєдналася до Конвенції «Про «відмивання», пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом».



1997 – зареєстрований домен Google.com.



2008 - банк Lehman Brothers подав на банкрутство, що стало початком Світової економічної кризи 2008 року



Іменини відзначають: Антон, Альбіна, Богдан, Іван, Леонід, Федір, Філіпп, Юліан.