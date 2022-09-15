15.09.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 15 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День сприяє спілкуванню, знайомствам, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від радикальних кроків краще утриматися.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки надають Овну хороші можливості у справах, пов'язаних із розумовою працею, обмірковуванням та плануванням. День не дуже вдалий для того, щоб почати втілювати ідеї в життя, але для того, щоб їх генерувати, підходить ідеально! Плани, продумані Овном, виявляться слушними і мають добрі шанси на успіх. Тож Овну не варто навіть уві сні розлучатися з блокнотом та ручкою – а раптом його осяє геніальна думка?

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю просто протипоказано сидіти на одному місці! Життя вимагає від нього нових подій, емоцій, вражень і якнайбільше адреналіну в крові! Зірки радять Тельцю не стримувати свою потяг до двох речей: до руху та спілкування. Заняття фітнесом, шопінг, ранкова пробіжка, нові знайомства – все це просто життєво необхідне йому. Можливо, Тельцю захочеться полоскотати свої нерви екстремальними видами спорту чи фліртом із незнайомцем. Чому б і ні? Головне, не втрачати контроль над ситуацією та над собою.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У Близнюків можуть виникнути розбіжності з оточуючими. Навіть із друзями та близькими їм буде нелегко порозумітися. Причиною може стати категоричність Близнюків та небажання йти на компроміс. Втім, навіть якщо це не так, Близнюкам варто виявити чудеса терпіння та дипломатії. Зрештою, якщо суперечка не важлива, то чому б і не поступитися? Це краще, ніж весь день провести у безплідному класичному з'ясуванні: «Хто винен?» і що робити?".

Рак (22 червня – 23 липня)

Ситуація може поставити Рака перед вибором, який може стосуватися і робочих проектів, і покупок, особистого життя Рака. Головне, що зробивши цей вибір, Раку доведеться забути про інші варіанти, тому зірки закликають його ретельно зважити всі «за» і «проти». Втім, правило успішного вибору просте: серце підкаже Ракові, що робити, а розум – чого не робити.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Лева розум із серцем буде не в ладі: бажання будуть наполегливо тягнути його в один бік, а логіка та факти – зовсім в інший. Якщо таке станеться, зірки радять Леву не поспішати: швидше за все, щоб він не вибрав, рішення виявиться неправильним. Справжнє рішення має бути прийняте і серцем, і розумом, якщо Лев не відчуває в собі впевненості, значить, варто пошукати інші варіанти.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День надає Діві добрі можливості скрізь, де життя б'є ключем і де Діва зможе зав'язати нові знайомства! День наділяє її комунікабельністю та легкістю у спілкуванні, так що зірки радять Діві обов'язково вибратися у світ – відвідати якийсь захід, посидіти у кафе чи просто сходити у гості. У світській розмові Діва зможе показати себе у всій красі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези не будуть налаштовані займатися рутинною роботою: у їхній голові шумітиме вітер далеких мандрівок. Зірки радять їм поєднати приємне з корисним, зайнявшись плануванням своєї відпустки, навіть якщо ще далеко. Перегляд туристичних сайтів дозволить Терезам вирватися з задушливого будинку або офісу, подумки перенісшись у прекрасне далеко. Це подарує їм виразну мету на майбутнє, потужний позитивний заряд і дозволить змиритися з буденною реальністю.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Найкраще Скорпіон почуватиметься далеко від дому. День не схиляє його до того, щоб займатися роботою у тиші кабінету чи домашніх стін. Навпаки, Скорпіонові потрібно внести у своє життя якнайбільше різноманітності, побувавши там, де він ще не бував, і обзавівшись новими враженнями. Прогулянка парком, романтичне знайомство, погляд у вікно електрички або в ілюмінатор літака – все це загострить почуття Скорпіона.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки радять Стрільцеві провести якнайбільше часу поза домом, наприклад, організувати дружню вечірку в кафе, поїхати на природу, в кіно, в цирк. Подолавши свою інертність, Стрілець не пошкодує – він має шанс чудово провести час та зав'язати цікаві знайомства. Настав час розфарбувати похмурі будні! Стрільцеві слід пам'ятати про те, що добрий день – це відступ від буденних правил: він не починається з будильника і не закінчується телевізором.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Є ймовірність того, що відносини Козерога піддадуться перевірці на міцність. Це може торкнутися і робочих контактів, і відносин із близькими людьми. День провокуватиме конфліктні ситуації, і якщо Козеріг захоче обійти гострі кути, йому доведеться проявити всі свої дипломатичні здібності. Зірки попереджають Козерога про те, що хоч би як йому хотілося покритикувати оточуючих, робити цього в жодному разі не варто, інакше результат його засмутить.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію варто уважно прислухатися до того, що говорять навколо: з розмов оточуючих він може дізнатися про щось цікаве для себе – наприклад, інформацію чи цінну ідею. Крім того, зірки говорять про те, що Водолію не слід нехтувати порадами чи тим більше відкидати запропоновану допомогу – саме вони допоможуть йому досягти успіху. Іншими словами, ключ до успіху Водолія – це не стільки його особисті зусилля, скільки допомога та сприяння людей, що знаходяться поруч.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть миттєво спалахнути інтересом до чогось, а також самі здатні заразити емоціями оточуючих! Можливо, саме у них виникне нове хобі чи романтичне знайомство, а можливо, Риби самі послужать натхненником якогось проекту. День наділяє їх підвищеною допитливістю: Риби здатні згорнути гори, аби задовольнити інтерес, що виник!