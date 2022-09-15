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15.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 вересня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний дощ до ранку стихне. Удень та ввечері він йтиме знову, щоправда з меншою силою.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 96%. Температура повітря +10°...+14°C (відчувається як +12°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 69%. Температура повітря +18°...+18°C (відчувається як +21°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +16°...+15°C (відчувається як +17°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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