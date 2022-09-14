14.09.2022 17:29 Дмитро Колонєй

У Харкові з'являться ще два автобусні маршрути

Автобуси у Харкові вийдуть на лінії у четвер.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, два автобусні маршрути для мешканців міста Харкова запрацюють відзавтра, 15 вересня - №241е и 228е.

Автобус №241е курсуватиме за наступним маршрутом:

вул. Шишківська, 8 - вул. Саперна - вул. Шевченка - ст. м. «Київська».

Він запускається у зв’язку з необхідністю забезпечення транспортного сполучення району Шишківка,

Для мешканців 626-го мікрорайону запускають 228е маршрту

Автобус №228е буде ходити так:

ст. м. «Ім. О.С. Масельського» - пр. Тракторобудівників - вул. Краснодарська - вул. Велозаводська - вул. Амосова - вул. Сонячна - вул. Краснодарська - пр. Тракторобудівників - ст. м. «Ім. О.С. Масельського».