    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові з'являться ще два автобусні маршрути
14.09.2022  17:29   Дмитро Колонєй

У Харкові з'являться ще два автобусні маршрути

Автобуси у Харкові вийдуть на лінії у четвер.


Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, два автобусні маршрути для мешканців міста Харкова запрацюють відзавтра, 15 вересня - №241е и  228е.

Автобус №241е курсуватиме за наступним маршрутом:

  • вул. Шишківська, 8 - вул. Саперна - вул. Шевченка - ст. м. «Київська».
Він запускається у зв’язку з необхідністю забезпечення транспортного сполучення району Шишківка, 
 
Для мешканців 626-го мікрорайону запускають 228е маршрту

Автобус №228е буде ходити так:

  • ст. м. «Ім. О.С. Масельського» - пр. Тракторобудівників - вул. Краснодарська - вул. Велозаводська - вул. Амосова - вул. Сонячна - вул. Краснодарська - пр. Тракторобудівників - ст. м. «Ім. О.С. Масельського».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  автобус, маршрут, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.09 Дороги та транспорт В Харкові Карсани вийдуть на маршрути з новим склом (фото)   31.08 Дороги та транспорт Почнуть курсувати сім нових автобусів у Харкові: дізнайтеся їхні маршрути 30.08 Дороги та транспорт Автобус зв'яже постраждалий від агресії район Харкова з метро
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 