14.09.2022 17:10 Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області долучились до національної кампанії «Твоя кров може воювати. Стань донором»

Наразі необхідний негативний резус-фактор всіх груп крові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що в Україні проходить національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором». Зокрема, жителі Харківської області долучились до цієї ініціативи.

У Департаменті охорони здоров’я Харківської ОВА зазначили, що наразі необхідний негативний резус-фактор всіх груп крові.

«Наразі важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації», – наголосили в Департаменті.

Для того, щоб стати донором необхідно звернутися до центру крові (практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров). Детальнішу інформацію зазначена на сайті Харківського обласного центру службі крові.

Стати донором може кожен дієздатний українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог: маса тіла не менше ніж 50 кг і відсутність протипоказань до донорства. Дізнатись детально про протипоказання можна на посиланням