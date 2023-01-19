19.01.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові терміново потрібна донорська кров

Харків'ян терміново просять здати кров, котра рятує бійців та цивільних.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр служби крові.

Для здачі біологічного матеріалу людина повинна мати паспорт (або додаток Дія), бути повнолітньою -18 років, не мати хронічних захворювання.

Графік роботи Центру з понеділка по пʼятницю з 08:00 до 15:00 та кожну суботу з 08:00 до 13:00.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: +380 (95) 570 47 66.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що в Україні запустили чат-бот «Календар здорових українців».



