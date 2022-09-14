14.09.2022 17:55 Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують прийняти учать в челенджі «Є професія у світі - серце віддавати дітям!»

Захід проводиться серед учнів та вихованців закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що з 14 вересня до 2 жовтня проходить челендж «Є професія у світі - серце віддавати дітям!». Захід проводиться серед учнів та вихованців закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Для участі у челенджі пропонується два формати: фото/фотоколаж дитини з улюбленим педагогом/педагогами або відеозвернення-привітання до освітян закладу/міста (тривалість індивідуальних робіт - до 30 сек., колективних - до 1 хв.).

До робіт учасникам необхідно додати коментар про освітян та авторів роботи, зокрема, зазначити заклад освіти, район, предмет, який викладає учитель, назву гуртка, який веде керівник, або вік дітей, з якими працює вихователь.

Крім того, необхідно дотримуватися наступних вимог: відео/фото/колаж має бути виконаним лише у горизонтальному форматі. Робота повинна відповідати тематиці й меті конкурсу та бути розміщеною на сторінці «Facebook» із двома хештегами: #харківськіосвітяникращі та #харківськівчителікращі, #харківськівихователікращі, #харківськіпозашкільникикращі (другий хештег обирається залежно від того, про кого йде мова в матеріалі). Також усі надписи та вітання мають бути лише українською мовою.

Після розміщення відео на сторінці «Facebook» необхідно передати естафету хоча б одному другові, позначивши його ім'я в дописі. Для учасників, які публікують відео, також необхідно позначити спільноту Департаменту освіти, на сторінці якої будуть опубліковані кращі роботи.

Матеріали можуть бути оприлюднені під час міських заходів з нагоди Дня працівників освіти та в телеграм-каналах Департаменту освіти.

Для цього учасникам необхідно надіслати роботи на електронну адресу: [email protected] , зазнавши ПІБ автора та педагога, заклад освіти, район та два хештеги.