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14.09.2022  17:55   Віталій Хінєвіч

Харків'ян запрошують прийняти учать в челенджі «Є професія у світі - серце віддавати дітям!»

Захід проводиться серед учнів та вихованців закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

челендж
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що з 14 вересня до 2 жовтня проходить челендж «Є професія у світі - серце віддавати дітям!».  Захід проводиться серед учнів та вихованців закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
 
Для участі у челенджі пропонується два формати: фото/фотоколаж дитини з улюбленим педагогом/педагогами або відеозвернення-привітання до освітян закладу/міста (тривалість індивідуальних робіт - до 30 сек., колективних - до 1 хв.).  
 
До робіт учасникам необхідно додати коментар про освітян та авторів роботи, зокрема, зазначити заклад освіти, район, предмет, який викладає учитель, назву гуртка, який веде керівник, або вік дітей, з якими працює вихователь. 
 
Крім того, необхідно дотримуватися наступних вимог: відео/фото/колаж має бути виконаним лише у горизонтальному форматі. Робота повинна відповідати тематиці й меті конкурсу та бути розміщеною на сторінці «Facebook» із двома хештегами: #харківськіосвітяникращі та #харківськівчителікращі, #харківськівихователікращі, #харківськіпозашкільникикращі (другий хештег обирається залежно від того, про кого йде мова в матеріалі). Також усі надписи та вітання мають бути  лише українською мовою.  
 
Після розміщення відео на сторінці «Facebook» необхідно передати естафету хоча б одному другові, позначивши його ім'я в дописі. Для учасників, які публікують відео, також необхідно позначити спільноту Департаменту освіти, на сторінці якої будуть опубліковані кращі роботи.  
 
Матеріали можуть бути оприлюднені під час міських заходів з нагоди Дня працівників освіти та в телеграм-каналах Департаменту освіти. 
 
Для цього учасникам необхідно надіслати роботи на електронну адресу: [email protected], зазнавши  ПІБ автора та педагога, заклад освіти, район та два хештеги.  
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  челендж, харьков
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