27.09.2022 15:00 Дмитро Колонєй

У Харкові пройде челендж «Старіти немає часу!»

Захід у Харкові присвячений Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посланням на Департамент соціальної політики, у Харкові буде проведено челендж для підопічних територіальних центрів надання соціальних послуг районів міста Харкова.

Захід «Старіти немає часу!», присвячений Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана, пройде на сторінках терцентрів у соціальній мережі «Фейсбук» з 28 вересня по 6 жовтня.

Містянам пропонують переглянути публікації територіальних центрів, оцінити дописи лайками та залишити коментарі.

У департаменті нагадали, що 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН, а в Україні це також і День ветерана.

«Святкування Дня людей похилого віку - гарна можливість ще раз висловити повагу людям похилого віку та ветеранам. Міська влада робить все можливе, щоб люди старшого віку почували себе соціально захищеними, особливо під час війни», - зазначили у Департаменті соціальної політики.