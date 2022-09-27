    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові пройде челендж «Старіти немає часу!»
27.09.2022  15:00   Дмитро Колонєй

У Харкові пройде челендж «Старіти немає часу!»

Захід у Харкові присвячений Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана.

Пройде челендж «Старіти немає часу!» у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посланням на Департамент соціальної політики, у Харкові буде проведено челендж  для підопічних територіальних центрів надання соціальних послуг районів міста Харкова. 
 
Захід «Старіти немає часу!», присвячений Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана, пройде на сторінках терцентрів у соціальній мережі «Фейсбук» з 28 вересня по 6 жовтня.
 
  • Містянам пропонують переглянути публікації територіальних центрів, оцінити дописи лайками та залишити коментарі. 
 
У департаменті нагадали, що 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН, а в Україні це також і День ветерана.
 
Пройде челендж «Старіти немає часу!» у Харкові
 
«Святкування Дня людей похилого віку - гарна можливість ще раз висловити повагу людям похилого віку та ветеранам. Міська влада робить все можливе, щоб люди старшого віку почували себе соціально захищеними, особливо під час війни», - зазначили у Департаменті соціальної політики.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  челендж, ветераны, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.09 Суспільство Харків'ян запрошують прийняти учать в челенджі «Є професія у світі - серце віддавати дітям!» 25.06 Влада Городской голова Харькова запустил челендж #Молодь_говорить 09.12 Армія Харьковские танкостроители поддержали челендж среди бронетехников (ФОТО, ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 