27.09.2022 15:06

Способи економії на купівлі косметики

Кожна жінка прагне добре виглядати. Крім носіння стильного та зручного одягу, надзвичайно важливо доглядати за собою, використовувати якісні косметичні засоби.

Для цього потрібно досить багато гелів, тоніків, сироваток, кремів. Звичайно, не варто забувати і про декоративну косметику. Але все це коштує досить дорого. Розберемося, які існують способи економії.

Вибирайте правильний магазин

Можна відвідати офлайн-магазини або вибрати для себе сайт, де пропонують косметику за найвигіднішими цінами. Зверніть увагу, саме онлайн є більше шансів отримати знижку. А все тому, що:

регулярно проводяться акції, розпродажі. Наприклад «чорна п’ятниця». Деякі сайти проводять її не один, а декілька разів за рік. При цьому можна розраховувати на знижку в розмірі 15-40%;

пропонуються програми лояльності для постійних клієнтів. Серед заохочень – наростальний процент знижки в залежності від суми купівлі, може бути безплатна доставка або інші варіанти привілеїв.

Також, купуючи в одному магазині, будете добре орієнтуватися в асортименті, що суттєво полегшить вибір необхідних товарів.

Не купуйте косметику «на потім»

Звичайно, невеликий запас засобів догляду, декоративної косметики варто мати, але не 5 флаконів туші чи 10 тоніків. Найімовірніше, ви просто не встигнете їх застосувати через терміни придатності.

Навіть якщо вже декілька років користуєтесь одним і тим самим кремом і він вам підходить, немає жодної гарантії, що вже в наступному місяці чи році не вийде новий продукт, який підійде ще краще.

Також дуже заманливо придбати, наприклад, помаду по акції «1 + 1 = 3», але зазвичай пропонується один відтінок. А уявіть собі, скільки треба буде часу для того, щоб використати подібний комплект.

Продумайте систему догляду

Бувають дуже великі витрати на засоби, які не використовуються. Тобто, коли заходите на сайт і берете все підряд, що подобається чи що вам порадили. Результат – матимете різні засоби, які в кращому випадку не дадуть ефекту, в гіршому – викличуть алергічну реакцію. Варто визначити, що вам підходить за типом шкіри, які проблеми треба вирішити за допомогою догляду. Якщо самостійно орієнтуватися в каталозі важко, то варто звернутися до консультанта магазину.

Читайте склад засобів

Відомі корпорації витрачають дуже багато коштів на рекламу, це, звичайно ж, відбивається на вартості косметики. Тому перед купівлею обов’язково читайте склад і порівнюйте його в різних кремів, шампунів, тоніків тощо. Є великий шанс, що знайдете доступнішу альтернативу брендовій косметиці. У такий же спосіб можна підбирати аналоги, спираючись на те, що є у складі того засобу, яким уже користуєтесь.