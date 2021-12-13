13.12.2021 09:21

Места мало, продуктов много: как удобно хранить косметику

Утром впопыхах вы собираетесь на работу: умылись, почистили зубы, приступили к уходу за лицом. «Где мой дневной крем с SPF?» — уже пятую минуту среди изобилия баночек и тюбиков вы ищете тот самый продукт. Порядок... Вот что может спасти ваш тайм-менеджмент. Каждому средству нужно определить свое место!

Куда складывать косметику?

Полочка в ванной комнате. Это место предназначено для наиболее часто используемой косметики: гель для умывания, мицеллярная вода, тоник, крем для лица, дезодорант.

Это место предназначено для наиболее часто используемой косметики: гель для умывания, мицеллярная вода, тоник, крем для лица, дезодорант. Столик у зеркала. Здесь могут располагаться продукты, которыми вы пользуетесь если не каждый день, то через день. Например, девушкам которые ежедневно наносят макияж, рекомендуем заполнить пространство тональным кремом, тушью, румянами, карандашом для бровей и т. д.

Здесь могут располагаться продукты, которыми вы пользуетесь если не каждый день, то через день. Например, девушкам которые ежедневно наносят макияж, рекомендуем заполнить пространство тональным кремом, тушью, румянами, карандашом для бровей и т. д. Косметичка. Удобный вариант для хранения средств, который должен быть под рукой и помещаться в сумочку.

Удобный вариант для хранения средств, который должен быть под рукой и помещаться в сумочку. Органайзер для косметики. Продукты редкого применения лучше аккуратно сложить в специальный бьюти-ящик. Это поможет не загромождать квартиру множеством емкостей и поддерживать порядок в доме.

Какие бывают органайзеры?

1. Акриловый органайзер отличается стильным внешним видом и функциональностью. Обычно он состоит из открытых ячеек разных форм и размеров. Благодаря прозрачным стенкам, аксессуар позволяет быстро найти нужный цвет помады или карандаша для глаз.

2. Большая функциональная косметичка может быть изготовленной из мягкого материала, но при этом иметь жесткий каркас. Внутри — различные отделения: отсеки, карманы на застежках-молниях, фиксирующие петли, эластичные отделения из сетки.

3. Практичный кейс будет отличным решением для бьюти-мастеров. Изделия делают из прочных и износостойких материалов. Они могут быть дополнены выдвижной ручкой и колесиками.

4. Ящик с отделениями. В нем удобно хранить косметику в домашних условиях.

5. Органайзер-ролл — практичный вариант для кистей. Аксессуар выполнен из прочной ткани или кожи, имеет отделения разных размеров, а также оснащен завязкой, которая фиксирует изделие в завернутом виде.

6. Дизайнерская шкатулка — более изысканное решение, которое дополнит интерьер комнаты.

7. Подставка. Товар такого вида предназначен для хранения определенной категории косметики. Например, подставка для помад — открытый органайзер с квадратными отделениями одинаковых размеров.

Как выбрать органайзер?

Столько видов органайзеров, что глаза разбегаются? Давайте рассуждать и выбирать изделие исходя из индивидуальных потребностей и критериев качества.

1. Учитывайте размер. Если у вас небольшой арсенал средств для красоты, не стоит приобретать органайзер «на вырост», который будет занимать много места и собирать пыль. Когда складываете всю косметику вместе, вы каждый раз сбиваетесь со счета? Лучший вариант — емкий кейс или ящик.

2. Вместительность. К сожалению, большой — не равно практичный. Если отделения аксессуара отсортированы не рационально, толку от него будет мало. В этом случае вы просто перемещаете бардак из большой квартиры в маленькую.

3. Работа фурнитуры. Молнии и направляющие выдвижных отделений должны иметь плавный ход. Замки необходимо проверять на прочность и удобство использования, а колеса — на легкость движения во все стороны.

4. Материал. Если выбираете тканевые косметички, обратите внимание на водонепроницаемость, износостойкость и простоту ухода. Прекрасно, если материал не пропускает влагу и не деформируется. Твердые органайзеры должны отличаться отличной жесткостью, быть стойкими к изгибам и легкими по весу.

5. Швы и соединительные элементы. Обращайте внимание, чтобы мягкие тканевые изделия были ровно прошиты плотной и прочной нитью. Если стенки соединены специальными деталями, проверьте их надежность.

6. Доступ к косметике. Приобретая изделие, обратите внимание на возможность быстро найти нужную помаду или клей для ресниц внутри.

7. Дизайн. Безусловно, даже этот пункт влияет на выбор. Определите, в каком месте вы будете хранить косметику. Подберите подходящее оформление и цвет органайзера.

8. Дополнительные функции. Если планируете, что атрибут будет не просто стоять, но и участвовать в выездных мероприятиях, стоит задуматься о комфорте транспортировки: удобный мягкий ремень на плече, выдвижная ручка и колеса.

Теперь вы четко знаете, как упорядочить бьюти-продукты в домашних условиях и во время поездок. Пусть в вашей квартире всегда будет уютно и красиво!