13.12.2021 09:08 Рита Парфенова

Пожар на кухне в девятиэтажке: спасатели выводили людей на воздух

В Харькове во время пожара спасатели эвакуировали 10 человек.

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, около половины третьего дня 12 декабря поступил вызов на пожар на улице Тракторостроителей, 162г.



Очагом пожара стала кухня в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь охватил газовую плиту и кухонную мебель на площади 4 квадратных метра. Горевшее оборудование кухни выделало много дыма, который распространился на лестничную клетку и угрожал здоровью других жильцов. Поэтому спасатели организовали эвакуацию и вывели на свежий воздух 10 человек.



В 14:55 пожар локализован, в 15:34 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее мы писали о том, что произошел пожар в жилой девятиэтажке по Садовому проезду, 18. На балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже, загорелись домашние вещи.