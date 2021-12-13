Пожар на кухне в девятиэтажке: спасатели выводили людей на воздух

В Харькове во время пожара спасатели эвакуировали 10 человек.
Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, около половины третьего дня 12 декабря поступил вызов на пожар на улице Тракторостроителей, 162г.
Очагом пожара стала кухня в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь охватил газовую плиту и кухонную мебель на площади 4 квадратных метра. Горевшее оборудование кухни выделало много дыма, который распространился на лестничную клетку и угрожал здоровью других жильцов. Поэтому спасатели организовали эвакуацию и вывели на свежий воздух 10 человек.
В 14:55 пожар локализован, в 15:34 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
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