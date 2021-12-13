    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пожар на кухне в девятиэтажке: спасатели выводили людей на воздух
13.12.2021  09:08   Рита Парфенова

Пожар на кухне в девятиэтажке: спасатели выводили людей на воздух

В Харькове во время пожара спасатели эвакуировали 10 человек.

Пожар Харьков: горела кухня на проспекте Тракторостроителей, 162г

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, около половины третьего дня 12 декабря поступил вызов на пожар на улице Тракторостроителей, 162г.

Очагом пожара стала кухня в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь охватил газовую плиту и кухонную мебель на площади 4 квадратных метра. Горевшее оборудование кухни выделало много дыма, который распространился на лестничную клетку и угрожал здоровью других жильцов. Поэтому спасатели организовали эвакуацию и вывели на свежий воздух 10 человек.

В 14:55 пожар локализован, в 15:34 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее мы писали  о том, что произошел пожар в жилой девятиэтажке по Садовому проезду, 18. На балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже, загорелись домашние вещи.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.12 Криминал и происшествия Пожар: в Харькове мужчина чудом не сгорел в киоске (фото) 10.12 Криминал и происшествия Сильный пожар: под Харьковом полыхает дом (фото) 10.12 Криминал и происшествия На Харьковщине пожар оставил людей без крова над головой
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 